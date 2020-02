Sturm Sabine : OB-Diskussion, Konzert und Vesper abgesagt

Benrath (rö) Die für Montagabend angekündigte Diskussionsrunde im Schloß-Gymnasium der Schülerinitiative „debate!“ zwischen Schülern und Oberbürgermeister Thomas Geisel ist sturmbedingt am Montagmittag abgesagt worden.

Auch am Sonntag kam es zu wetterbedingten Absagen von Veranstaltungen, darunter die Vesper um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche und das Konzert des Chores Vox humana. Die hatten anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche eingeladen. Die Gemeinde hatte am späten Mittag die Veranstaltung wegen des Sturms abgesagt. Es soll nachgeholt werden, einen Termin gibt es noch nicht, berichtet Chorleiterin Maja Zack auf Anfrage.