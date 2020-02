Mischverkehrsflächen im Straßenverkehr : Steinhauer- und Hochstraße werden zum Shared Space

Die Stadt teilte mit, dass in diesem Jahr noch der Umbau des Straßenraums im Stadtbezirk 9 beginnen soll.

(rö) Die Umwandlung von Straßen in sogenannte Mischverkehrsflächen – oder auf Neudeutsch: Shared Space – ist groß in Mode. Diese beinhaltet, dass jeder Verkehrsteilnehmer dieselben Rechte und Pflichten hat. Die Verwaltung plant die Umwandlung von Straßen in Mischverkehrsflächen gemäß Prioritätenliste unter Berücksichtigung der Sanierungsbedürftigkeit der einzelnen Straßen. Die Grünen-Fraktion hatte in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 9 bei der Verwaltung nachgefragt, wie der Umwandlungsstand bei folgenden Straßen ist: in Urdenbach die Hochstraße und Jägerei, in Benrath die Steinhauerstraße zwischen Tellering- und Balckestraße, in Wersten die Trillser Straße sowie der Fuhlrottweg. Und das ist laut Verwaltung der aktuelle Stand: