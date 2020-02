AGB fordert Oberbürgermeister Thomas Geisel zum Handeln auf : Mehr Baustelle als angekündigt

Die Netzgesellschaft hat beide Seiten der Benrather Fußgängerzone aufgerissen. Die AGB hat Mittwoch einen Termin bei OB Geisel.

Am Mittwoch sind Schwanke und Nitschke ins Rathaus eingeladen; dort sollen ihnen erste Vorschläge der Stadt unterbreitet werden, wie der Einkaufsstandort aufgewertet werden kann. Unter anderem wird in dem AGB-Papier ein Architektenwettbewerb für den Marktplatz, eine attraktivere Anbindung der Paulsmühle ans Dorf und mehr Grün für die Fußgängerzone gefordert.

Ein Umsatzkiller ist derzeit die Baustelle der Stadtwerke-Tochter Netzgesellschaft: von der Heubesstraße bis zum Marktplatz ist die Einkaufsstraße aufgerissen. „Einige Händler klagen über Umsatzeinbußen“, berichtet Schwanke. In der Hauptstraße sind, anders als bei einer Info-Veranstaltung der Netzgesellschaft zugesagt, auf beiden Seiten die Fußgängerzone aufgerissen. Während Melina Schwanke mit ihrer Kritik noch recht moderat bleibt: „Wenn es Beschwerden gab, wie, dass ein Geschäft nicht richtig zugänglich ist, dann hat die Netzgesellschaft schnell gehandelt“, findet ihre Stellvertreterin deutlichere Worte. Inge Nitschke ist sauer auf die Netzgesellschaft: Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja die AGB-Spitze im Vorfeld für Verständnis bei den Gewerbetreibenden für die Baumaßnahme geworben hatte. In Absprache mit der AGB hatte sich die Netzgesellschaft bereit erklärt, die Arbeiten in zwei Teilschritten zu erledigen. Dadurch kann der verkaufsoffene Sonntag zum Maimarkt am 10. Mai überhaupt erst stattfinden. Eines steht nach einer AGB-Versammlung fest: Die Veranstaltung Roter Teppich, die für Samstag, 28. März, terminiert war, fällt wegen der Bauarbeiten aus. „Vor Ort ist entschieden worden, dass wir doch beide Seiten gleichzeitig aufreißen, damit wir die Fertigstellung vor dem Maimarkt garantieren können“, sagt Heidrun Leinenbach von den Stadtwerken. Sie weist darauf hin, dass bis Mitte März bis auf vier Kopflöcher die Baustelle auf der Hauptstraße weg sei.

Worauf der Oberbürgermeister keinen Einfluss hat, ist die Wiedervermietung von Geschäften. Da kann Schwanke Positives vermelden. In die ehemalige Boutique von Barbara Broch an der Görresstraße zieht ein Geschäft mit Haushaltswaren. Das Schuhaus Palm an der Hauptstraße wird von dem Anbieter Kocken aus dem gleichen Segment in Kürze wieder eröffnet. Aus dem Rathaus-Viertel zieht „Million Watches“ in das Eckhaus Börchemstraße gegenüber der Polizei.