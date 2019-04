Aktionsgemeinschaft Benrath : Neuer Vorstand bei der AGB

Benrath Melina Schulze bleibt weitere zwei Jahre Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath. Ihr zur Seite stehen Stellvertreterin Inge Nitschke, Schriftführer Michael Helmig und Kassiererin Nicole Albrecht.

Seit inzwischen 2016 führt Melina Schulze den Händlerzusammenschluss. Sie ist froh, nun mit Inge Nitschke einen alten Hasen an ihrer Seite zu haben. Denn die Aufgaben sind in den vergangenen Jahren nicht weniger geworden. „Wir werden in den nächsten Wochen eine Bestandsaufnahme des Einkaufsstandortes Benrath machen und unsere Liste dann der Politik vorlegen“, sagt Nitschke. Denn es geht auch um Rahmenbedingungen, die dafür sorgen sollen, dass die Fußgängerzone weiterhin Käufer anzieht. Schulze sieht alleine schon dadurch Potenzial, dass im Benrather Osten in den nächsten Jahren rund 1500 Wohnungen entstehen.