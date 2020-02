Sondertraining bei den Benrather Senators : Hüpfen für die zweite Liga

Benrath Den Senators, die Baseballmannschaft der TSG Benrath, ist der zweite Aufstieg in Folge gelungen. Um auch für stärkere Gegner bereit zu sein, leistet sich der Verein professionelle Trainingsergänzung.

Hüpfen, auf der Stelle sprinten und „immer dabei die Arme bewegen“ lautet das Kommando. Athletik- und Fitnesscoach Marcus Maag von der Wuppertaler Athletik Akademie bringt die Baseballer der Düsseldorf Senators während ihrer Saisonvorbereitungsphase als Zweitliga-Aufsteiger mächtig ins Schwitzen. Nach getaner Hüpf- und Sprintphase geht es anschließend tief in die Knie, um wirklich alle Muskelbereiche nachhaltig zu aktivieren. Die Baseballabteilung der TSG Benrath bereitet sich mit einem Spezialtraining auf die Spiele in der höheren Leistungsklasse vor.

Bewegungsoptimierung und Verletzungsprophylaxe sind das vorrangige Ziel dieses Spezialtrainings, welches die erfolgreiche Herrenmannschaft gemeinsam mit zwei Juniorenteams gegenwärtig einmal pro Woche als zusätzliche Übungseinheit in der Turnhalle des Annette-Gymnasiums absolviert. „Alle sind mit Spaß dabei“, freut sich Teamcoach Sebastian Heisters über das freiwillige Engagement. Das „Trainings-Plus“ soll dem Aufsteiger helfen, sich in der anspruchsvollen zweiten Bundesliga zu behaupten. Selbst bei den konkurrierenden Topclubs ist ein solches Spezialtraining bislang die Ausnahme.

Aufstieg Die erste Herrenmannschaft gehört nach zwei Aufstiegen in Folge in der Saison 2020 der zweiten Bundesliga an.

Nachwuchspitcherin Philine (15), die seit fünf Jahren den Senators angehört und am Baseball vor allem das Teamplaying schätzt, hat als Folge des Spezialtrainings bereits einen Muskel-Zuwachs an Oberschenkeln und Oberkörper festgestellt. „Die Übungen sind echt anstrengend“, räumt sie ein. Am Ende sei sie immer „total erschöpft“. Und zwischendurch muss eine Trinkpause eingelegt werden. Catcher Patrick (17) spürt die Trainingsauswirkungen vor allem in seinen Bauchmuskeln. Lobende Worte findet er dafür, dass die Senators dank ihrer Kooperation mit der Athletik Akademie „über den Tellerrand hinausblicken“ und nicht nur die spielerische Kompetenz, sondern auch die athletische Leistung des Teams fördern.