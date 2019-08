Einkaufsstandort Düsseldorf-Benrath : Benrather ärgern sich über Allianz-Leerstand

Das Unternehmen sagt, es arbeite mit Hochdruck daran, an der Börchemstraße zu vermieten.

Ein Dorn im Auge ist vielen Benrathern, dass die Allianz-Versicherung als Eigentümerin des Eckhauses an der Börchemstraße/Cäcilienstraße augenscheinlich kein Interesse an der Nachvermietung des großen Ladenlokals im Erdgeschoss hat. Seit die Filiale von Domino’s Pizza dort 2014 auszog, steht das Eckgeschäft an dieser prominenten Stelle leer.

Gleich nebenan hat sich ein neuer Leerstand aufgetan: Der Juwelier ist ausgezogen; gestern wurden bereits alle Aufkleber entfernt. Und kurz nach dem Jubiläum (100 Jahre) schließt auch Goldatelier Edeler, der Ausverkauf hat gestern begonnen. Obwohl sich der lokale Einzelhandel insgesamt durch die Online-Konkurrenz schwertut, kann sich die Vorsitzende des Benrather Händlerzusammenschlusses AGB, Melina Schwanke, nicht über mangelnde Nachfrage von Interessenten beschweren. „Am Standort Benrath läuft es noch ganz gut“, sagt sie. So haben sich etwa die beiden neuen Cafés (Röstzeit und Schneider) schon etabliert. Und auf dem Markt gibt es wieder einen Fischhändler. Doch auch Schwanke muss ihre Mitgliedsunternehmen immer wieder dazu anhalten, mit der Zeit zu gehen. Aktuell wird ein Termin für die Veranstaltung Roter Teppich gesucht. Es könnte der 14. September werden. Dann finden bundesweit unter dem Label „Buy local“ (Kaufe lokal ein) in verschiedenen Städten Aktionen statt. „Diese Idee finden wir gut und unterstützen sie auch“, sagt Schwanke. Nach dem Erfolg des letzten Roten Teppichs, der nicht mehr an einem Freitagabend, sondern an einem Samstag stattfand, haben sich alle wieder für einen Samstag ausgesprochen. Zuletzt war die Veranstaltungsreihe, die es bereits seit zehn Jahren gibt, etwas eingeschlafen.