Neues Viertel in der Paulsmühle : So sieht es im Mühlenquartier aus

Dominik Appeltrath (v.l.), Felix Brachthäuser und Gregor Boldt von der Vivawest genießen den Ausblick von der Terrasse der obersten Wohnung. Foto: Endermann, Andreas (end)

Die ersten 20 Mieter sind eingezogen. Der erste Bauabschnitt mit 176 von insgesamt 364 Wohnungen ist fertig. Nur 84 sind gefördert oder preisgedämpft, weil das Projekt vor dem Handlungskonzept Wohnen geplant wurde.

Die ersten 20 Mieter sind bereits in das Mühlenquartier in der Paulsmühle eingezogen. Im ersten Bauabschnitt hat die Vivawest von den insgesamt 364 neuen Mietwohnungen 176 in dem Karree zwischen Bahnstrecke, Paulsmühlenstraße und Telleringstraße fertiggestellt. Bis Ende April werden die Häuser des ersten Bauabschnitts bezogen sein. Damit nicht alle neuen Bewohner am gleichen Wochenende mit ihren Möbeln vor der Tür stehen, staffelt das Wohnungsunternehmen mit Hauptsitz in Gelsenkirchen den Umzugsverkehr mit einem versetzten Mietbeginn. Im zweiten Bauabschnitt, dessen Fertigstellung sich unmittelbar anschließt, sollen die Wohnungen zum 1. Juni und zum 1. August bezogen werden.

Im Haus Nummer 5, an der Telleringstraße gelegen, hat das Unternehmen eine Musterwohnung eingerichtet. Küche und Bett sind dabei aus Pappe nachgebaut; einziehen kann man da also nicht. Hier können sich Interessenten einen ersten Einblick verschaffen, wie es sich im Mühlenquartier leben lässt. Der Blick aus dieser Wohnung geht in den Innenhof, in dessen Mittelpunkt ein großer Spielplatz liegt. Wer mag, kann sogar mit einer virtuellen Brille einen Spaziergang durchs Viertel machen. Die Musterwohnung gehört zu den frei finanzierten und ist mit Echtholzparkett ausgestattet, die geförderten Wohnungen haben Vinylboden. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 40 Quadratmetern und dem Penthouse mit 137 Quadratmetern. Alle haben einen Balkon oder eine Terrasse.

Info Energieeffiziente Bauweise der Häuser Was 364 Wohnungen in der Größe von 40 bis 137 Quadratmetern Energie Alle Wohnungen haben Fußbodenheizungen, energieeffiziente Bauweise nach Kfw 55-Standard Kontakt 0211 77057611000

Dominik Appeltrath vom Zentralen Kundenmanagement der Vivawest und sein Fachbereichsleiter Felix Brachthäuser kümmern sich um die Vermietung. Ausgenommen bei den öffentlich geförderten Wohnungen. Da hat die Stadt ein Belegungsrecht, Vivawest kann nur in begründeten Einzelfällen ablehnen. „Aber natürlich schauen wir uns auch die Mieter an, die uns von der Stadt vorgeschlagen werden. Denn uns ist wichtig, dass die Hausgemeinschaft funktioniert“, sagt Brachthäuser, der zudem unterstreicht, dass das Unternehmen daran interessiert sei, die Häuser im Mühlenquartier langfristig im Bestand zu halten: „Ein Verkauf ist für uns keine Option.“

Noch sind nicht alle Außenarbeiten im Bereich des zweiten Bauabschnitts fertig. Foto: Andrea Röhrig