Lesung zum Eichmann-Protokoll : Benrather Schüler fragen nach der Schuld

Schauspieler Bernd Surholt und Harald Schandry lasen in Benrath aus dem Eichmann-Protokoll. Foto: RP/Dominik Schneider

Benrath Gemeinsam mit Schauspielern haben Schüler des Schloßgymnasiums über die Rolle von Schreibtischtätern während des Holocaust diskutiert.

„Die Lesung ist Teil der Vorbereitung für die Exkursion ins Konzentrationslager Struthof der neunten Klasse“, erklärt Lehrer Philipp Schäfer, der gemeinsam mit Claudia Scheffler den Fachbereich Geschichte am Schloßgymnasium leitet. Schäfer lobte die glaubhafte Inszenierung des Eichmann-Protokolls durch die Schauspieler. „So lebendig kann der historische Stoff im Unterricht nicht vermittelt werden“, gab er zu. Der Lehrer zeigte sich erfreut über das rege Interesse der Schüler an der ernsten Thematik. „Junge Leute sind auch heute noch sehr offen gegenüber dem, was damals geschehen ist“, sagt er.