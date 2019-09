Heimatgemeinschaft und Stadtteilarchiv : Das doppelte Benrather Jubiläum

Benrath Die Heimatgemeinschaft Groß-Benrath und das Benrather Archiv feierten zusammen ihre runden Geburtstage.

Heimatgemeinschaftsvorsitzender Fugelsang erinnerte in seiner Ansprache an die Ursprünge der Gründung im April 1949 (damals „Heimatgemeinschaft für Kultur, Vereinsleben und Wirtschaft“) und daran, dass damals wie heute Heimat, Brauchtum, Kultur zentrale Themen der Arbeit sind. Wolfgang D. Sauer vom Heimatarchiv nutzte bei seinen Grußworten die Chance, Oberbürgermeister Thomas Geisel wegen der bevorstehenden Sanierung des Benrather Rathauses und dem danach ungeklärten Verbleib des umfangreichen Archivs gleich eine Kurzführung durch dessen Räume anzubieten.

Der Oberbürgermeister kam am autofreien Sonntag per Bahn nach Benrath und fuhr vom Bahnhof mit dem Fahrrad zum Rathaus. So erklärte er auch die Tatsache, dass er zu diesem Festakt ohne Krawatte anreiste. „Mit Schlips auf dem Fahrrad, da käme ich mir komisch vor,“ antwortete er auf die entsprechende Frage und zog noch schnell den Helm vom Kopf, ehe er begrüßt wurde. Beim Rundgang durch das Archiv versicherte der Oberbürgermeister, dass er sich das mit Sanierung und späterer Nutzung genau ansehen wolle und mit Sauer in Verbindung bleiben werde.