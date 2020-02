Mannschaftstreffen nach 20 Jahren : Elf Freunde fürs Leben

Benrath Vor 20 Jahren hat sich die Gruppe beim Fußball kennengelernt. Das Jubiläum haben sie bei Fortuna gefeiert – und auch ihre ehemaligen Betreuer eingeladen.

20 Jahre ist es her, da haben Benrather Jungs beim Sportverein VfL Benrath als „elf Freunde“ gemeinsam auf dem Fußballplatz gestanden. Grund genug, dieses Jubiläum gebührend zu feiern – und so verabredeten sich die einstigen Nachwuchskicker der Schlossstädter jüngst zu einem launigen Treff in der Merkur Spielarena beim Fortuna-Heimspiel gegen Werder Bremen und ließen es nach dem Schlusspfiff so richtig krachen.