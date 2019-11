Düsseldorf-Süd : Drei Kunstrasenplätze im Süden werden saniert

Düsseldorf Süd Unter anderem soll das im Sommer 2018 geschmolzene Granulat auf der Anlage der SG Benrath-Hassels ausgetauscht werden.

Bezirkssportanlage Am Wald/SG Benrath-Hassels Die Anlage wird für 1,93 Millionen Euro komplett neu gestaltet und zählt zu den Standorten, an denen probeweise zusätzlich Korkgranulat eingebaut wird. Im Sportausschuss geht es nun um den Kunstrasen des Jugendspielfelds, dessen Gummigranulat in der Hitze des Sommers 2018 weich geworden war, so dass sich Verklumpungen gebildet haben. Der Belag wird deshalb beim Umbau ausgetauscht. Die Kosten betragen 60.000 Euro.