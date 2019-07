Nettetal : Vereine fürchten Gummigranulat-Verbot

Nettetal Das drohende Verbot von Kunststoffgranulat auf Kunstrasenplätzen beschäftigt die Nettetaler Fußballvereine. „Für uns wäre es eine Katastrophe“, sagt Hans Josef Mooren, Ehrenvorsitzender bei Spiel und Sport Schaag.

Emily Senf (emy) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen und im Besonderen für die Berichterstattung über die Stadt Nettetal zuständig.

Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen

Nach einem Vorschlag der Europäischen Chemikalien-Agentur an die EU-Kommission soll das auf solchen Plätzen übliche Kunststoffgranulat ab 2022 verboten werden. Es wird auf den Anlagen zwischen die Gummihalme gestreut und steht im Verdacht, als Mikroplastik Umwelt und Trinkwasser zu belasten, wenn es in den Erdboden ausgewaschen wird. Laut Deutschem Fußball-Bund gibt es bundesweit rund 5000 Kunstrasenplätze. Einer Studie des Fraunhofer-Instituts zufolge sind sie die drittgrößte Quelle für Mikroplastik in Deutschland.