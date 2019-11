Gedenken an die Reichspogromnacht vor 81 Jahren : Gedenken an den Brand der Synagoge

Acht Schüler des Schloß-Gymnasiums mit ihrem Lehrer Jens Redler (M,h.) gestalteten am Gedenkstein für die ehemalige Benrather Synagoge die Erinnerungsfeier zur Reichspogormnacht am 9. November. RP-Foto: Andreas Röhrig. Foto: Andrea Röhrig

Acht Schloß-Gymnasiasten gestalteten die Gedenkstunde und Schüler der Karl-Tietenberg-Schule legten Blumen nieder.

Angelika, Florian, Ilias, Stanislav, Ismail, Giorgos und Adriaan sind alle im Leistungskurs Geschichte auf dem Benrather Schloß-Gymnasium. Doch die Informationen, die sie mit ihrem Lehrer Jens Redler über das Dritte Reich und da speziell auf deren Auswirkungen auf die in Deutschland lebenden jüdischen Mitbürger im Unterricht erarbeitet haben, gingen ihnen nicht weit genug.

Als die Anfrage vom Benrather Heimatarchiv kam, ob das Schülergrüppchen nicht die Gedenkstunde zur Reichspogromnacht am vergangenen Freitag an der damals ebenfalls abgebrannten Benrather Synagoge gestalten wolle, haben sie spontan zugesagt. Mehrfach ging es für die Schüler dann ins Benrather Heimatarchiv, das Wolfgang D. Sauer, pensionierter Geschichtslehrer vom Schloß-Gymnasium, leitet. Dort erfuhren die acht von den menschlichen Schicksalen von Benrather Juden während des Nationalsozialismusses. „Das macht diesen Schrecken für uns noch greifbarer“, sagt Giorgos und Ilias ergänzt: „Die Opfer haben ein Gesicht bekommen.“

Info Etwa 800 Juden starben im November 1938 Novemberpogrome Zwischen dem 7. und 13. November 1938 führten die Nazis organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden in Deutschland und Österreich durch. Das ist passiert Etwa 800 Juden wurden ermordet, 400 in der Nacht auf den 10. November. Über 1400 Synagogen, Betstuben und Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe wurden zerstört. Auch die Benrather Synagoge brannte nieder.

Intensiv haben sie sich mit ihrem Lehrer Jens Redler mit dem lokalen Geschehen beschäftigt, mit den Tätern und dem Beginn der Judenverfolgung in Benrath, den Auswirkungen und vor allen den Opfern. In jener Nacht vom 9. auf den 10. November brannte auch die an der Friedhofstraße beheimatete Synagoge ab; die Feuerwehr hatte die Anweisung bekommen, sie nicht zu löschen. Besonders makaber: Die jüdische Gemeinde sollte danach finanziell dafür aufkommen, dass die Trümmer beseitigt wurde. Da sie relativ klein war, konnte sie das nicht leisten und verkaufte das Brandgrundstück stattdessen an die arischen Nachbarn. Der Beginn der Vertreibung und gezielten Vernichtung im Düsseldorfer Süden.

Dabei ist den acht Schülern wichtig, die Brücke zu heute zu schlagen. Auf Zetteln haben sie Sätze gedruckt wie „In einem Land ohne Erinnerung ist alles möglich“ und „Wir Jugendlichen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah, aber wir sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird“. Aufbereitet hatten die Jugendlichen auch das Thema, wie den aus Benrath vertriebenen Juden, von denen einige in den Gaskammern der Nazis endeten, gedacht wird. Künstler Gunter Demnig hat dafür die sogenannten Stolpersteine erfunden. Inzwischen sieben solcher Messingsteine sind in Benrath rund um die Fußgängerzone im Boden eingelassen. Mit jedem wird einem jüdischen Opfer aus dem Stadtteil gedacht.

Schon seit vielen Jahren lädt das Heimatarchiv gegen das Vergessen zu einer Gedenkstunde anlässlich der Reichpogromnacht an die Friedhofstraße ein. Ex-Lehrer Sauer kooperiert zur Ausgestaltung mit Schulen, wie diesesmal wieder dem Schloß-Gymasium. Der Kooperationspartner für 2020 ist auch schon gefunden. Im zweiten Jahr hintereinander ist eine Abordnung von Schülern und Lehrern der Karl-Tietenberg-Schule für Sehbehinderte zur Gedenkstätte gekommen und hat Blumen abgelegt. Nach einem Besuch der Ausstellung im Benrather Heimatarchiv über die Auswirkungen des Dritte Reichs in Benrath im vergangenen Jahr besuchte die damalige neunte Klasse am 9. November auch die Synagogen-Gedenktafel an der Friedhofstraße. „Daraus entstand dann auch der Wunsch, das Konzentrationslager in Dachau zu besuchen“, berichtet Geschichtslehrerin Vera Ackermann. Die Fahrt, die die Schüler enorm beeindruckt hat, fand im Juni statt. Alle zwei Jahre will der Förderverein nun eine Exkursion finanzieren.

Weil man aber gar nicht bis München fahren muss, um Geschichte erlebbar zu machen, hatten sich Ackermann, ihr Kollege Frank Ludes und die stellvertrende Schulleiterin Tanja Bücking am Freitagvormittag mit den Schülern der Klasse fünf bis zehn von Hassels aus auf den Weg nach Benrath zu einem geschichtlichen Rundgang zu den Folgen des Nationalsozialsmus gemacht. Am Standort der alten Synagoge erzählte ihnen Archivleiter Sauer dann ausführlich, was vom 9. auf den 10. November 1938 in Benrath passierte.