Astronomie in Benrath : Wolken trüben Merkur-Beobachtung

Benrath Eigentlich wollten die Schüler des Schloß-Gymnasiums das Vorbeiziehen des Planeten in der Schulsternwarte beobachten. Eine Liveschaltung nach Teneriffa machte das Phänomen trotz schlechten Wetters sichtbar.

Bis zur letzten Minute hatte Manfred Heise darauf gehofft, dass der Himmel doch noch aufklaren könnte. Doch die Sonne blieb versteckt hinter dichten Wolken, und so musste sich der ehemalige Konrektor des Schloß-Gymnasiums den Transit des Planeten Merkur vor der Sonne gemeinsam mit Schülern an einem Bildschirm im Unterrichtsraum der Schulsternwarte ansehen – per Live-Übertragung von der Kanaren-Insel Teneriffa.

So jedoch blickten die Teilnehmer der Astronomie-AG und des Oberstufen-Projektkurses Astrophysik etwas enttäuscht durch die beiden Spiegelteleskope, die auf einem offenen Balkon am Sternwarten-Gebäude auf dem Gelände des Schloß-Gymnasiums installiert sind. Das dritte Fernrohr, ein 60 Jahre altes Coudé-Refraktor-Linsenteleskop, wird aktuell für etwa 20.000 Euro restauriert. Die Kosten übernimmt die Stadt, der die Sternwarte in Benrath auch gehört. Betrieben wird sie jedoch vom Gymnasium – zum Beispiel von Manfred Heise, der als ehemaliger Konrektor und Physiklehrer, nun im Ruhestand, sich in der Sternwarte engagiert. Bis 2003 standen die Teleskope noch im Schlosspark, dort hat Heise bereits als Schüler den Himmel beobachtet. Noch früher standen die Teleskope in Bilk. „Hier in Benrath haben wir auf jeden Fall bessere Bedingungen als in der Innenstadt“, sagt Heise. Lichtverschmutzung, etwa von der Münchener Straße oder der angrenzenden Wohnbebauung, machen es dennoch schwer, kleine und weit entfernte Himmelskörper zu beobachten. Anders als in den frühen Tagen der städtischen Sternwarte liegt der Fokus daher nicht mehr auf der Forschung, sondern vor allem auf dem Unterricht.