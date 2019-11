Art&Sound in der Galerie von Hardy Döhrn : Zum 20. Mal gibt es Kunst und Musik

Die Künstler Andrea und Bertold Mohr sowie Hardy Döhrn laden wieder zu Art&Sound in Döhrns Atelier an der Benrodestraße ein. Es werden bildende Kunst, Performances sowie Musik präsentiert.

Die Ausstellungen von Art&Sound im Atelier des Benrather Künstlers Hardy Döhrn im Hinterhof an der Benrodestraße 39 lohnen stets einen Besuch. Einen besonderen Anlass gibt es am Freitag, 8. November, ab 18 Uhr, denn dann sind alle Gäste zur Party eingeladen. Anlass ist das doppelte Jubiläum der ambitionierten Ausstellungsreihe. Innerhalb von 15 Jahren haben Döhrn, Andrea und Bertolt Mohr 20 Ausgaben von Art&Sound initiiert. Präsentiert werden in der Reihe bildende Kunst, Performances sowie Musik. Diese Kontinuität und künstlerische Vielfalt würdigt das Kulturamt der Stadt mit einer finanziellen Unterstützung zum Jubiläum.

Ausstellung Die Ausstellung ist zudem am Samstag, 9., sowie am Sonntag, 10. November, je ab 17 Uhr, zu sehen.

Kurachi, 1955 in Osaka geboren, studierte, nachdem sie in Kyoto als Dozentin für westliche Malerei tätig war, an der Kunstakademie Düsseldorf. 2012 hatte sie eine große Ausstellung im Mies-van-der-Rohe-Haus in Berlin. Ihre auf rechteckige Formen, aber auch auf Materialität konzentrierte Malerei, erscheint als Mischung aus Zen, Abstraktion und Bauhaus-Einfluss.