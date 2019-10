@meinduesseldorf bei Instagram : Lee liebt Lebensmittel

Düsseldorf Ob Bauernmarkt, Food Podcast oder der Tomaten-Anbau auf dem eigenen Balkon: Lee Greene hat eine Leidenschaft für Lebensmittel und Essen. Wie sie diese in Düsseldorf auslebt, zeigt sie in dieser Woche auf @meinduesseldorf auf Instagram.

Lee Greene mag es nicht, einzelne Stadtteile als besonders toll zu bezeichnen. Sie sei niemand, der in Grenzen lebe, sondern jemand, der sich einen eigenen „Kiez“ aufbaue, sagt sie. „Ich bin häufig auf der Römerstraße in Derendorf unterwegs, trinke meinen Kaffee bei Olga am Kolpingplatz und kaufe auf dem Rheinischen Bauernmarkt in Pempelfort ein.“ Ihre Lieblingsplätze zeigt die sie in dieser Woche bei @meinduesseldorf auf Instagram.