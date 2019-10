Geburtstagsparty : Qomo feiert über den Dächern der Stadt

Düsseldorf Seit Beginn der Entstehung im Jahr 1979 gilt der Rheinturm als Wahrzeichen der Stadt. Nur an wenigen anderen Ort bietet sich den Besuchern ein solch beeindruckender Blick über die Rheinmetropole. Vor einem Jahr eröffnete dort das Qomo, zum Geburtstag des Restaurants gab es eine Party auf der rotierenden Restaurantfläche, die sich in gut einer Stunde um die eigene Achse dreht.

Seit einem Jahr gehört das Qomo im Rheinturm nun schon zu den Höhepunkten der Düsseldorfer Restaurant- und Bar-Szene. Anlass genug für eine Geburtstagsfeier über den Dächern der Stadt. Mit einem Panorama-Blick in 172,5 Metern Höhe empfing Restaurant-Manager Georgios Kyriakis seine Gäste zu einem speziellen Abend. Barchef Claus Liebscher servierte den Welcome-Drink. Das 5-Gänge-Menü kreierte der japanischen Sushi-Meister und Qomo-Küchenchef Masanori Ito – davor kochte er schon in London, Dubai und Tokio. An seiner Seite während der Geburtstagsparty war Kensuke Yano, der gestand, selten so einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz gehabt zu haben. „So hoch über den Dächern zu arbeiten, das ist schon faszinierend.“ Nach dem Dinner verwandelte sich das Qomo in eine Party-Location: Bei Musik von DJ ACME alias Payman Raminforouz und Drinks ging die Party bis in den späten Abend. Jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es im Qomo einen DJ.