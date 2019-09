Musikschule : Geburtstagsfeier für „Rohrspatzen“

Düsseldorf Zum dritten Geburtstag trat auch Kinderliedermacher Markus Reyhani auf.

(stt) Es ist gerade mal drei Jahre her, dass Franziska Walter ihre Musikschule mit dem Schwerpunkt frühkindliche Bildung von Babys und Kindern eröffnete, doch längst hat sich ihr „Rohrspatz“ zu einer Institution entwickelt. Grund genug zu feiern. Und so lud die Diplom-Musikpädagogin, -Sängerin und Sprecherzieherin, die zwei Kinder hat, zur Geburtstagsfeier an die Florastraße in Unterbilk. Und der Andrang war riesig, vor allem zu den Auftritten des Kinderliedermachers Markus Reyhani. Walter: „Ich war total froh, als ich seine Zusage bekam.“ Er sei für sie einer „der“ Kinderliedermacher, schreibt Songs, die nicht nur die Kleinen begeistern, sondern auch bei Eltern für Spaß sorgen. Außerdem gab er im Rohrspatz nicht nur ein Konzert, es war vielmehr eine Mitmachaktion, bei der Groß und Klein dazu animiert wurden, mitzumachen.