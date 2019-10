Juwelier : Ein literarischer Salon auf der Königsallee

Düsseldorf Als ein König der Diamanten ist das Haus Harry Winston für seltene und außergewöhnliche Edelsteine bekannt. Eine Tradition, die seit fast einem Jahrhundert aufrechterhalten wird. Zum zweiten Mal legte die Düsseldorfer Dependance nun ihren Salon auf – mit Tee und einer prominenten Vorleserin.

Zum zweiten Mal veranstaltete der Juwelier Harry Winston in seinem Diamanten-Atelier auf der Königsallee seinen Salon. 30 Gäste erlebten mit den beiden Gastgebern Anne Petersen, Chefredakteurin der Zeitschrift „Salon“, und Oliver Christian Eder, Deutschland-Geschäftsführer von Harry Winston, einen Nachmittag mit Tee und Häppchen. Petersen, die früher mal Fashion-Expertin bei der Zeitschrift „Brigitte“ war, las einen Auszug aus ihrem Lieblingsroman „Melrose“ von Edward Saint Aubyn. Zu den Gästen zählten auch Sem-Per-Lei-Chefin Sabine Lohèl und Johanna Fischer, die an der Seite ihrer Tochter für deren Möbel-Internethandel Westwing arbeitet. „Ich bin oft in Düsseldorf“, erzählte sie. Für ihr Portal machte sie auch schon Homestorys mit Beauty-Ärztin Barbara Sturm und Designerin Uta Raasch.