Pop-up Gallery „Nachtbrötchen“ öffnet im Ergo Ipsum : Eine besondere Kunstausstellung für nur drei Tage

Düsseldorf Das Ergo Ipsum diente lange als Archiv für Versicherungsakten. Jetzt zeigten 50 Künstlern ein Wochenende lang über 600 Werke.

(sime) Clubfeeling auf drei Etagen und eine spannende Bühne für ein besonderes Kulturevent bot die Pop-up-Gallery „Nachtbrötchen“ im Ergo Ipsum an der Herzogstraße 89. Früher lagerten in diesem Gebäude Versicherungsakten, jetzt eroberte drei Tage lang Kunst die Räume. „Die Planungen für das Nachtbrötchen laufen seit Anfang des Jahres“, sagt André Schnaudt von der Düsseldorfer Part2Gallery. Nur für kurze Zeit, aber mit besonderem Charme setzten die Veranstalter die Kunst in Szene. Künstler Chris Catme zeigt sein Werk „We“ und ist auf Rollschuhen unterwegs: „Das ist die Zukunft. Das wir alle zusammenhalten und die Welt aufräumen, es gibt viel zu tun.“ Inspiriert vom Mudd Club in New York – einem Schmelztiegel der Künste in den späten 70er und frühen 80er Jahren – organisierten die Veranstalter in Düsseldorf die kurzzeitige Pop-up-Gallery. „Damals legten DJs auf, es spielten Live-Bands, es gab Performances und Ausstellungen. Für Künstler wie Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol oder auch Keith Haring war der Mudd Club wie ein zweites Zuhause“, sagt Projektmanager Carsten Siewert.