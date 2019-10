Fünf Lieblingsorte in Düsseldorf : Dirk Krüssenberg liebt die Museen und sein Fahrrad

Der Ex-Fußballer Dirk Krüssenberg ist oft mit seinem Fahrrad unterwegs. Dabei steuert er häufig den Barbarossaplatz, einer seiner Lieblingsorte, an, wo er sich häufig mit Freunden trifft. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ex-Fortunaspieler Dirk Krüssenberg entdeckt seine Heimatstadt gerne auf dem Rad, sowohl entlang des Rheins als auch um Freunde am Barbarossaplatz zu treffen. Am wohlsten fühlt er sich aber zu Hause.

Von Susanne Mendack

Früher stand Dirk Krüssenberg bei Fortuna Düsseldorf im Tor, heute arbeitet der 73-Jährige als Unternehmensberater und ist der Präsident beim Marketing Club Düsseldorf. Wenn er an seine Profikarriere denkt, dann auch an die harte Arbeit, die dahintersteckte: „Statt in die Disco zu gehen, hatte ich 13 Jahre lang täglich Training, Schule und später die Uni liefen nebenher,“ erinnert er sich. „Ich war Torwart in der DFB-Auswahl U15 und U18, lernte dort Franz Beckenbauer und Berti Vogts kennen, später spielte ich bei Fortuna Düsseldorf in der ersten Bundesliga und auch in der 2. Bundesliga bei der Spielvereinigung Fürth.“

Nachdem er seine Karriere im Profifußball beendet hatte, orientierte sich Krüssenberg um. Sein Marketingstudium absolvierte er an der Universität von Michigan, es folgten viele Jahre in leitenden Positionen bei Henkel, der Telekom oder Otelo, bis er als Berater den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

Seine Lieblingsorte in Düsseldorf passen sehr gut zu seiner Lebens-Grundeinstellung, die sich zusammensetzt aus rheinischer Gelassenheit, gepaart mit sportlichem Ehrgeiz.

Der Carlsplatz „Ich bin so oft es geht auf dem Carlsplatz“ so Krüssenberg, „denn das ist der wohl größte Dreh- und Angelpunkt für viele Düsseldorfer.“ Aus seinem Büro auf der Breite Straße habe er es nicht weit, mittags esse er gern etwas an den Fischbuden oder eine herzhafte Suppe. Auch die Kaffeebude und Kräuterhexe seien Stände, denen er oft einen Besuch abstatte. „Hier findet man immer nette, gesprächsbereite Menschen – eine unschlagbare Abwechslung im Büroalltag.“

Kaiserswerth Sportlich ist der ehemalige Fußballprofi auch heute noch. „Wir fahren gern mit der Familie und Freunden mit den Rädern von Niederkassel über Lörick zur Fähre in Lank-Latum und setzen dann dort über nach Kaiserswerth. Im Schatten der Burgruinen der alten Kaiserpfalz machen wir eine entspannte Pause, dann geht es wieder auf der anderen Rheinseite zur Altstadt und dort zu einem spontanen Kneipenbummel. So kann man doch seine Freizeit prima verbringen“, erzählt er lachend.

Der Barbarossaplatz Für Ober- und Niederkasseler sei der Barbarossaplatz ein beliebter Treffpunkt. Auch hierher fahre er gern mit dem Fahrrad und treffe dort auch immer wieder zufällig Freunde, mit denen er dann über dies und das plaudere.

Die Kunstmuseen „Ich sage immer, der Markenkern unserer Stadt reduziert sich auf die vier Ks: Kö, Kunst, Kultur und Kreativität. Diese vier Aspekte repräsentieren den Ideenreichtum der Stadt. Die Kö, der Medienhafen, die großartige Kunstakademie – all das sind Orte, an denen ich mich gern aufhalte, die mich inspirieren.“ Auch seien das NRW-Forum oder das Hetjensmuseum spannende Orte, die ihn immer wieder aufs Neue faszinierten. „Düsseldorf hat schon eine enorme Vielfalt an kulturellen Einrichtungen; hier wird es nie langweilig. Ich gehe oft und gern auf Fotosafari quer durch die Stadt und zeige Freunden von außerhalb stolz die vielen Facetten von Düsseldorf.“