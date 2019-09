Kulinarik-Reise : Lange Tafel lockte 400 Gäste zum Carlsplatz

Düsseldorf Hungrig musste nach dem großen Event auf dem Düsseldorfer Wochenmarkt wirklich keiner heim.

(bpa) Nur wenige Minuten vor dem Start der ersten langen Tafel machte das Wetter den Carlsplatz-Händlern zunächst einen Strich durch die Rechnung. An einem der Haupteingänge wollte Heiner Röckrath , der Geschäftsführer des Traditionsmarktes im Herzen der Stadt, am Samstagabend um 18 Uhr einen Aperitif servieren lassen, doch wegen des Regens strömten die Gäste rasch unter die Überdachung. Hier nahmen sie das Getränk dankend entgegen, quirliges Treiben war programmiert bei dieser durch den starken Schauer aufgezwungenen Programmänderung. Die Mehrheit der 400 Gäste blickte gelassen drein, vorherrschend waren beschwichtigende Aussagen. „Das ist doch alles gar nicht so schlimm, der Regen ist ja auch schon vorbei, immer locker bleiben“, wie auch Karin Schroffenberg sagte, die extra aus Köln gekommen war.

Bei der ersten langen Tafel unter freiem Himmel speisten die Gäste gemeinsam an meterlangen Tischen auf dem beliebten Düsseldorfer Wochenmarkt. In mehreren Gängen im überdachten Areal nahmen sie Platz. Die Stimmung war locker und unkompliziert, ein DJ legte Musik auf, ein Volltreffer war die Idee, dass die Gäste das Sieben-Gänge-Menü inklusive literweise Wasser nicht in einer vorgegebenen Reihenfolge „abarbeiten“ mussten, sondern – falls die Schlangen zu lang waren an bestimmten Stationen – theoretisch auch mit dem Nachtisch die Kulinarik-Reise starten konnten.