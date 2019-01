Karneval in Düsseldorf: Schrill-schön-bunte Kostüme bei der ARD-Fernsehsitzung

Karneval in Düsseldorf

Düsseldorf Ende Februar wird’s jeck im TV: Dann sendet die ARD im Ersten wieder ihre Fernsehsitzung. Aufgezeichnet wurde sie am Freitag in Düsseldorf. Die Stadtprominenz war vollzählig versammelt und raffiniert kostümiert.

Wenn Düsseldorf zur Fernsehsitzung bittet, dann geben sich die Gäste immer besonders viel Mühe mit ihrem Kostüm. Mit viel Glitzer auf der Kleidung und bunter Schminke im Gesicht verfolgten die rund 900 Gäste in der ausverkauften Stadthalle das Geschehen auf der Bühne.

Zwei Wochen Arbeit hat Ex-Venetia Janine Kemmer in ihr Eisköniginnen-Kostüm gesteckt. Der amtierende Tonnenbauer Dino Conti Mica kam zwar nicht im Garden-Outfit, dafür aber als Zirkusdirektor samt Ensemble. Ehefrau Anke etwa war als Schlangenbeschwörerin verkleidet, versprach aber: „Die Schlange ist ganz lieb und nicht giftig.“

CC-Präsident Michael Laumen freute sich über die Kreativität der Gäste: „Es ist toll, was die sich für ihre Kostüme ausdenken“, sagte er. Moderiert wurde die Sitzung von CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr, der nach dem kunterbunten Auftakt der KG Regenbogen durch das mehrstündige Programm führte. Das Ergebnis ist am 27. Februar um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.