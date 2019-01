Dschungelcamp 2019: Evelyn Burdecki und die Liebe

Düsseldorf Die Düsseldorferin Evelyn Burdecki ist in diesem Jahr Teilnehmerin beim RTL-Dschungelcamp – und hatte keinen leichten Start.

Die ersten Tage im Camp der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sind vorbei. Für das Düsseldorfer IT-Girl Evelyn Burdecki sind sie durchwachsen verlaufen: Bei der Essensprüfung trat sie zwar mit viel Kampfgeist an, schaffte es aber nicht, in der vorgegebenen Zeit die Mahlzeit, die unter anderem aus Kotzfrucht und pürierten Kakerlaken bestand, aufzuessen. Und dann ist da noch die Sache mit dem Ex: Domenico de Cicco, mit dem die 29-Jährige für kurze Zeit über das Reality-Format „Bachelor in Paradise“ zusammen fand, ist auch im Camp. Ihre Trennung verlief äußert unschön: De Cicco hatte vor ihrer Beziehung zu Hause ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt. Im Camp versuchen sie nun, wieder miteinander klar zu kommen – tauschen aber immer wieder intensive Blicke aus. Ob das gut gehen kann?