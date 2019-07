Charty-Aktion in Düsseldorf : Gemeinsames Konzert gegen den Krebs

Düsseldorf Mit einem Benefizkonzert wollen Werber aus Düsseldorf Geld für die Krebsgesellschaft sammeln. Dabei soll auch die Angst vor der Krankheit genommen werden. Ein Thema, das einer der Initiatoren nur zu gut kennt.

In der Nachtresidenz findet am 24. Oktober zum ersten Mal ein „Agency Band Aid“-Konzert statt. Mit dem Konzert wollen die Veranstalter, allesamt aus der Werbebranche, Spendengelder für die Arbeit der Düsseldorfer Krebsgesellschaft und der Knochenmarkspenderzentrale der Uniklinik sammeln. Ähnliche Veranstaltungen gibt es bereits in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart. Die Schirmherrschaft in Düsseldorf hat Oberbürgermeister Thomas Geisel übernommen.