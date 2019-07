Düsseldorfer Aquazoo : Der Otter Nemo kehrt als Kinderbuch zurück

Düsseldorf Vor rund einem Jahr starb der Kult-Otter des Aquazoos „Nemo. Jetzt wurde dem weltbekannten Tier ein Denkmal gesetzt, in Form eines Kinderbuches. Darin geht es dem Autor aber auch um ein sehr ernstes Anliegen.

„Nemo war ein sehr lebhafter Otter und ein richtiger Superstar im Aquazoo“, erzählt Jürgen Borrmann. Bereits 2012 veröffentlichte der Autor und Musiker ein Lied über den europaweit berühmten Kurzkrallenotter. Durch eine Kooperation bei einem anderen Projekt kam Borrmann damals das erste Mal mit Wolfgang Gettmann, zu diesem Zeitpunkt noch Direktor des Aquazoos, und natürlich auch mit dem Otter Nemo in Kontakt. „Das Lied kam damals schon super an. Uns erreichten sogar Zuschriften aus Salt Lake City, da wir das Lied auch auf Englisch aufgenommen hatten“, erzählt Borrmann weiter.

Nach zahlreichen Auftritten und Fernsehbeiträgen, die Nemo und seinen Ziehvater sogar bis auf die TV-Total-Couch von Stefan Raab brachten, musste der Otter im Februar 2018 aufgrund eines bösartigen Tumors eingeschläfert werden. Nun lebt das berühmte Tier in einem Kinderbuch weiter. Es ist ein Vorlesebuch, das auf dem Text des Liedes von Jürgen Borrmann basiert. Auf 36 Seiten ist der Song mit farbenfrohen Bildern der Grafikerin „Rufebo“ umgesetzt. „Im Oktober kam mir die Idee zu diesem Bilderbuch für Kinder. Als ich es Herrn Gettmann vorgeschlagen habe, war er sofort begeistert“, sagt die Grafikerin. „Im ständigen Austausch mit ihm habe ich die Bilder angefertigt und immer wieder überarbeitet, bis das Gesamtwerk dann im April fertig war.“ Seit Anfang Juni steht das Werk nun auf Deutsch und Englisch zum Kauf in den Läden. „Es war sehr viel Arbeit, aber es hat auch mächtig Spaß gemacht, den Songtext in ein Bilderbuch zu verarbeiten“, erzählt sie.