Lokalsport: Zweitvertretung des BC Colours mit perfekter Saison

Düsseldorf Für die Poolbillardspieler ist die Teamsaison beendet. Die zweite Mannschaft des BC Colours hatte den Aufstieg in die Oberliga bereits sicher, doch an den beiden letzten Spieltagen machte sie den Rekord perfekt, eine ganze Saison ungeschlagen zu bleiben. Erst siegte sie gegen St. Augustin III und tags darauf gegen Hürth-Berrenrath III.

Ein trauriges Ende nahm die Spielzeit für die fünfte Mannschaft der Colours. Im "Endspiel" der beiden punktgleich an der Spitze liegenden Teams der Colours und des BSC Shooters Mettmann III reichte das 4-4 den Düsseldorfern nicht zum Aufstieg. Aufgrund des schlechteren Poolverhältnisses verpasste das Team zum zweiten Mal in Folge um Haaresbreite den angepeilten Aufstieg in die Landesliga. Die Colours blieben ungeschlagen mit nur fünf Unentschieden.