Lokalsport: Borussia bringt den Pokal heim

Düsseldorf Der erfolgreichste deutsche Tischtennisklub gewinnt zum fünften Mal den Champions-League-Titel. Am Düsseldorfer Flughafen warten einige Fans, um mit der Mannschaft zu feiern. Spieler Anton Källberg ist begeistert.

Es wirkt, als hätten die hohen Herren der European Tabletennis Union (ETTU) am falschen Ende gespart. Der Pokal, der Champions-League-Sieger Borussia überreicht wurde, ist nicht besonders ansehnlich - so die landläufige Meinung. Leich verdreht zusammengesetzt und mit starker Plastikanmutung dürfte der "Pott" in der großen Borussia-Ehrenvitrine eher in den hinteren Reihen seinen Platz finden.

Borussia-Chefcoach Danny Heister trug nicht nur ein glückliches Lächeln zur Schau, sondern auch ein diebisches. Sein Plan, dass Fegerl ein zwei Sätze gegen Mizutani holt und Karlsson Samsonov bezwingen solle, blieb reine Theorie. Fegerl besiegte den Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro. Karlsson unterlag Samsonov. "Es ist doch schön, wenn ein Plan so nicht aufgeht", sagte Heister. In der Zeit, in der der Niederländer Borussia-Trainer ist, waren 24 Titel zu vergeben, 16 holte er - unter starker Mithilfe von Timo Boll. Der 37-jährige hat nach all seinen Erfolgen, u.a. 17 Europameistertitel und fünf Champions-League-Triumphe, immer noch jede Menge Spaß an seiner Arbeit. "Meine Motivation habe ich noch nie an Titeln festgemacht. Mir macht Tischtennis heute genauso viel Spaß wie zu Beginn meiner Karriere. Solange sich daran nichts ändert, bin ich motiviert und bleibe dabei", betonte Boll.