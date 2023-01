Hildener Hallenfußball-Stadtmeisterschaft Und am Ende jubelt wieder der VfB 03

Die zweijährige Corona-Pause tat dem Ehrgeiz der Hildener Fußballer keinen Abbruch. Bei der Stadtmeisterschaft, die seit einigen Jahren in der Futsal-Variante über die Bühne geht, kämpften die neun an den Start gehenden Mannschaften engagiert um Punkte und die Qualifikation für die Endrunde, ohne dass die Emotionen zu sehr überschwappten. Für drei Teams war allerdings schon nach der Vorrunde Schluss. Der SV Hilden-Ost blieb ebenso wie die Zweite des AC Italia und die Erste der SpVg. 05/06 ohne Punktgewinn und fand sich nach nur zwei Begegungen schon in der Zuschauerrolle wieder.