Lokalsport: TuS Gerresheim ringt MSV im Kreispokal nieder

Düsseldorf Drei Mal führt der Favorit, drei Mal kommt der Außenseiter zurück und gewinnt am Ende im Elfmeterschießen.

Zu tief saß der Stachel der Niederlage, die den MSV im Elfmeterschießen ereilt hatte. Dabei kam Elmimounis Mannschaft besser ins Spiel, mit der ersten zwingenden Aktion ging der Favorit in Führung. Doch Gerresheim ließ sich vom Rückschlag nicht verunsichern und hielt weiter an der eigenen Spielidee fest. Besonders nach Standards waren sie gefährlich, Huber köpfte nach einer Ecke ein. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den MSV, der insgesamt die reifere Spielanlage an den Tag legte. Gerresheim hingegen kam besonders über den Kampf, ging oft bis an die Schmerzgrenze und sogar darüber hinaus. Innenverteidiger Andre Lautermann musste nach einem Zusammenprall mit einem großen Cut über dem Auge vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.