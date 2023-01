Erster Saisonsieg in der Oberliga Brustlöser für Ratheims Volleyballer

In der heimischen Halle fand Ratheim gegen Rhein-Sieg Volleys gut in die Partie, präsentierte sich auf Augenhöhe und konnte so auch den ersten Satz mit 25:21 für sich entscheiden. „Wir waren flexibel im Zuspiel, haben viel Tempo gemacht und konnten immer wieder die Lücken in der gegnerischen Defensive finden“, analysierte Becker den guten Start. Trotz personeller Sorgen auf der Position der Mittelblocker leistete sich der VC insbesondere in der Defensive kaum Schwächephasen – für Becker ein entscheidender Faktor beim ersten Saisonsieg. „Wir haben kaum eigene individuelle Fehler gemacht. Das war bislang in fast jedem Spiel unser Problem“, so der Libero. Am Wochenende erlebten die Ratheimer lediglich im zweiten Satz eine kurze Phase der Unkonzentriertheit: Das nutzte der Gast sofort zum 1:1-Ausgleich (21:25).