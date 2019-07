Vor der Golf-Amateurmeisterschaft : Schmiedel gibt GCH-Golfern Tipps

Düsseldorf Nützliche Hinweise kommen vor der Amateurmeisterschaft aus den eigenen Reihen.

Bereits fünfmal stehen Spieler des GC Hubbelrath in der Siegerliste der Internationalen Golf-Amateurmeisterschaft – zuletzt Max Kieffer vor zehn Jahren. Geht es nach Yair Thaler, David Li, Max Herter, Cedric Otten, Florian Schmiedel, Johannes Lube, Julian Baumeister und Christian Hellwig, sollte sich das jetzt ändern. Die sieben GCH-Akteure spielen ab Donnerstag bei der IAM auf dem Gelände des GC Mühlheim an der Ruhr mit. Vom Düsseldorfer GC ist Frederik Schott dabei.

Die Teilnahmebedingungen zu erfüllen, ist gar nicht so leicht: Wer zu den 120 Auserwählten aus 18 Nationen zählen will, muss ein Handicap von mindestens plus 2,1 aufweisen. „Das Feld ist stärker als in den letzten Jahren“, sagt GCH-Trainer Roland Becker. „Auch Hubbelrath hat richtig gute Spieler im Teilnehmerfeld.“ Dabei denkt er ganz besonders an Herter, Schmiedel und Otten. Herter gewann erst vor kurzem die Luxemburg Open und Otten spielte sich bei den Polish Open, einem Profi-Turnier, auf den starken dritten Rang. Aber auch Li und Lube haben in dieser Saison bereits beeindruckende Leistungen gezeigt.