Tennis-Bundesliga : Rochusclub ist in Aachen chancenlos

Düsseldorf Der Tennis-Bundesligist verliert deutlich mit 0:6, doch Teamchef Irmler macht seinen tapfer kämpfenden Schützlingen keinen Vorwurf.

Der Traum von Detlev Irmler ging nicht in Erfüllung. Der Chef des Tennis-Bundesligisten Rochusclub hatte vor der Partie beim TK Kurhaus Aachen auf ein 3:3 gehofft. In der Karlsstadt machten dann aber nur die Hausherren die Punkte, so dass am Ende eine 0:6-Niederlage der Düsseldorfer zu Buche stand. „Ich bin nicht enttäuscht, aber sie haben uns die Hose heruntergezogen“, urteilte Irmler. „Meine Jungs haben bis aufs Blut gekämpft. Ich kann keinem einen Vorwurf machen. Aachen war in den entscheidenden Situationen genau den Ticken besser. Das hat den Ausschlag gegeben.“ Mit jetzt 5:3 Punkten liegen die Düsseldorfer auf Tabellenplatz fünf.