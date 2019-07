Basketball : Zugang Alexander Möller freut sich auf die ART Giants

Düsseldorf Mit den Dragons Rhöndorf stieg er in der vergangenen Saison in die 1. Regionalliga ab – doch nun bleibt Möller der Pro B erhalten.

Die Basketballer der ART Giants haben sich verstärkt: Alexander Möller schnürt künftig für den Aufsteiger in der drittklassigen Pro B die Schuhe. Achteinhalb Jahre hatte er dem Programm des Bundesligisten Telekom Baskets Bonn und des Kooperationspartners Dragons Rhöndorf angehört. 2011 wechselte der 2,08 Meter große Center von den Xanten Romans in die U14 der Dragons und damit in das angeschlossene Basketball-Internat. Die ersten Schritte im Herrenbereich unternahm der 21-Jährige für die Bonner Zweitvertretung in der 1. Regionalliga.