Golf-Bundesliga : Kein Heimsieg für die Hubbelrather Golfer

Düsseldorf Warum es nicht geklappt hat, weiß Trainer Roland Becker nicht. Auch das Damen-Team verpasst Platz eins.

Noch hat Becker keine Erklärung, dafür, warum es mit dem Heimsieg nichts wurde. „Ich glaube an die Stärke meiner Mannschaft. Aber der Saisonverlauf zeigt, dass alles passieren kann“, sagte der Coach. So hat der Frankfurter GC von den vier Spieltagen zwei gewonnen, war aber auch zweimal Fünfter und damit Letzter. Die beiden derzeit führenden Teams der Gruppe, der GC Hösel mit 14 Punkten und Hubbelrath mit 13 Zählern, haben bislang noch keinen Tagessieg eingefahren. So ist es vor dem letzten Gruppenspieltag (3. und 4. August) am Wannsee spannend im Kampf um die beiden Final-Four-Plätze im Norden. Hösel, Hubbelrath, die Berliner (13) und Frankfurt (12) sind noch im Rennen. Der Marienburger GC (8) hat unterdessen keine Chance mehr. „Wir können Erster werden, aber auch Vierter. Drei anderen Mannschaften geht es genauso. Da kann alles passieren“, erläuterte Becker.