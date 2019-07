Renntag auf dem Grafenberg : Wonnemond verpasst knapp den dritten Platz

Düsseldorf Jockey Alexander Pietsch siegt auf Robin of Navan. Mann des Tages wird aber Marco Casamento.

Außenseiter Robin of Navan hat überraschend das Hauptrennen gewonnen, Lokalmatador Wonnemond ist starker Vierter geworden und Fortuna-Galopper Pick‘s Flight nur mit Pech am Sieg vorbei geschrammt – das sind die wichtigsten Schlagzeilen vom Renntag am Sonntag auf dem Grafenberg. „Vergiss nie die beste Leistung eines Pferdes“, lautet eine alte Turf-Weisheit, die sich jetzt wieder einmal eindrucksvoll bestätigte. Denn der von Harry Dunlop trainierte Sieger-Wallach hatte vor vier Jahren auf allerhöchstem Niveau das Criterium de St. Cloud gewonnen, danach aber auch auf Handicap-Niveau nichts mehr bewegen können.