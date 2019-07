Fußball-Oberliga : Turu hat in der Defensive noch viel Arbeit vor sich

Düsseldorf Die Oberbilker müssen sich auf den defensiven Außenbahnen verbessern. Gegen die U19 des MSV Duisburg gibt es ein 2:2-Remis.

Auch wenn noch nicht alles glänzte, so zeigte der Fußball-Oberligist Turu beim 2:2-Unentschieden gegen die U19 des MSV Duisburg doch gute Ansätze. Deshalb besteht durchaus Anlass zur Zuversicht, am ersten Meisterschafts-Spieltag, der übrigens auf den 10. August (17 Uhr) vorverlegt wurde, beim Aufsteiger SF Niederwenigern bestehen zu können. Co-Trainer Georg Müffler, der den abwesenden Francisco Carrasco am Spielfeldrand vertrat, hatte bei seinem Team in der Offensive Verbesserungen beobachtet, meinte aber auch: „Ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor des MSV hätte uns gut getan.“