Fußball-Regionalliga : Das sind die neuen Gegner von Fortuna II

Düsseldorf Zwei Absteiger, vier Aufsteiger: Das Team von Trainer Nico Michaty muss sich auf einige anderen Kontrahenten einstellen.

Lange ist’s nicht mehr hin. Nach der Generalprobe gegen den saudi-arabischen Klub Al-Shabab am Montag – die Regionalliga-Fußballer der Fortuna haben mit 3:4 verloren – geht es für die „Zwote“ mit großen Schritten auf das erste Pflichtspiel zu. Am Samstag starten die Flingerner gegen den SV Lippstadt (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) in die Saison. Anlass genug, um einen Blick auf die neuen Kontrahenten zu werfen.

Fortuna Köln Der Drittliga-Absteiger geht mit einer stark verjüngten Truppe an den Start. In Roman Prokoph (33) und Lars Bender (31) sind lediglich zwei Spieler jenseits der 30, das Durchschnittsalter beträgt 23,5 Jahre. Für die Domstädter wird es vermutlich zuvorderst darum gehen, erfolgreich den Neuaufbau zu bewältigen. Um die Meisterschaft spielen aller Wahrscheinlichkeit nach eher andere Klubs.

FC Schalke 04 II Von den insgesamt vier Aufsteigern sind die Schalker wohl am stärksten einzuschätzen, wenngleich sie in Haji Wright (14 Tore in 22 Spielen) ihren besten Torjäger verloren haben. Nichtsdestotrotz ist der Etat dem Vernehmen nach höher als von so manchem Konkurrenten. Die Gelsenkirchener sind ein Kandidat für die obere Tabellenhälfte, in gewisser Weise jedoch auch eine Wundertüte.