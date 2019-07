Segel-Bundesliga : Düsseldorfer Yachtclub auf Platz 14

Düsseldorfer Yachtclub auf See in der Deutschen Segel-Bundesliga. Foto: RP/DSBL/Lars Wehrmann

Düsseldorf In der Segel-Bundesliga kämpfte der DYC mit windigen Verhältnissen gegen den Abstieg.

Drei Tage lang kämpfte die Bundesliga-Crew des Düsseldorfer Yachtclubs (DYC) um jeden Zentimeter Ostsee-Wasser. Bei der dritten Meisterschaftsregatta der ersten Deutschen Segelbundesliga der Saison 2019, die auf der Ostsee vor dem Lübecker Stadtteil Travemünde ausgesegelt wurde, reichte es für die Düsseldorfer zu Platz 14 unter den 18 Erstligisten. Damit rutschte der DYC in der Gesamttabelle von Platz zehn auf elf ab, was aber bei den DYC-Bundesligaverantwortlichen zu keinem erhöhten Blutdruck führt. Noch sind es fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Für den DYC bestritten Julius Schrader, Alexander Swade, Felix Thoelen und Patrick Treichel die 16 Läufe auf der Ostsee. „Wir haben Höhen und Tiefen erlebt – es war echt cool! Wir müssen nächstes Mal aber mehr liefern“, sagt Steuermann Schrader. Das Quartett dümpelte in den ersten vier Läufen auf den hinteren Rängen herum. „Wir haben lange gebraucht, um uns auf die Windverhältnisse einzustellen. Darüber ärgern wir uns“, sagt Schrader. Platz zwei in den Läufen fünf, sieben und 13 bewies die seglerische Qualität des DYC-Quartetts. „Ab Wettfahrt elf hat es richtig Spaß gemacht. Die Manöver liefen wie am Schnürchen, wir sind auch bei kniffligen Situationen nicht nervös geworden“, analysiert Schrader.