Deutsche Golf Liga : Auftakt für die Teams des GC Hubbelrath

Düsseldorf Für die Golfer startet der Ligabetrieb, für die Herren geht es am ersten Spieltag gegen zwei Aufsteiger. Der Düsseldorfer Verein wurde bereits viermal deutscher Mannschaftsmeister.

Die Reiserouten am ersten Spieltag der ersten Deutschen Golf Liga bei den Damen und der Herrenmannschaft des GC Hubbelrath sind am Wochenende völlig verschieden und doch irgendwie ähnlich. Während es für die Männer „nur mal kurz um die Ecke“ zum Marienburger GC nach Köln geht, müssen die Damen in den hohen deutschen Norden zum GC Hamburg-Walddörfer fahren. Geographisch liegen die beiden Spielorte in unterschiedlichen Regionen, aber sowohl die Kölner als auch die Walddörferinnen sind in die erste Liga aufgestiegen.