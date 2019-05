Tischtennis : Nachwuchshoffnung Leonie Berger sorgt für Achtungserfolg

Leonie Berger erreichte das Viertelfinale der DM. Foto: Jens Rustemeier

Düsseldorf Drei Nachwuchsspieler von Borussia Düsseldorf haben an der Deutschen Tischtennis-Meisterschaft der Altersklasse U18 in Wiesbaden teilgenommen. Dabei gehörten Leonie Berger in der Mädchenkonkurrenz und Jiaxing Guo sowie Rafael Schapiro bei den Jungen zu den jüngsten Spielern im Starterfeld.

Von Manfred Johann

Erst 15 Jahre alt ist Berger, trotzdem erreichte sie bei den Meisterschaften das Viertelfinale, ein Achtungserfolg. Nach dem Gewinn ihrer Vorrundengruppe besiegte sie in den folgenden beiden K.o.-Runden dann Luisa Reising mit 3:0 und Jana Kirner mit 4:1.

Im Viertelfinale musste sie sich dann der späteren Titelträgerin Sophia Klee geschlagen geben. An das beachtliche Ergebnis aus dem Einzelwettbewerb konnte Berger in die Doppelkonkurrenz allerdings nicht anknüpfen. Dort trat sie gemeinsam mit Hannah Schönau, die für den TTC Mariaweiler spielt, an. Das Duo musste aber bereits nach der 2. Runde die Segel streichen.