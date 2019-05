Basketball-Oberliga : Erste Saisonniederlage für Meister Capitol Bascats

Düsseldorf Kurz vor dem Saisonende hat es sie doch erwischt: Die Basketballerinnen des Oberliga-Meisters Capitol Bascats haben mit dem 59:64 gegen die SG Bergische Löwen II ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Gäste waren mit einigen Spielerinnen aus dem Bundesligateam angereist, während die Capitol Bascats auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten mussten.

Zudem trainiert der Meister seit den Ferien nicht mehr, um wenigstens ein paar Wochen Pause bis zum Beginn der Vorbereitung auf die Regionalligasaison zu haben. Daher kam die Niederlage nicht ganz so überraschend.

Auch der TV Grafenberg musste sich geschlagen geben, auswärts hieß es 49:80 (30:37). Der Gegner BBZ Opladen III trat ebenfalls mit Verstärkungen aus seiner zweiten Mannschaft an, die in der Regionalliga spielt. „Dafür haben wir gut mitgehalten, vor allem in der ersten Halbzeit. Nach der Pause fehlte uns einfach die Kraft“, analysierte Spielerin Anna-Lena Kalesse.