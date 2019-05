Football-Oberliga : Bulldozer setzen Umbruch erfolgreich fort

Düsseldorf Beim Comeback in der vierten Liga hat das Düsseldorfer American-Football-Team gegen Remscheid einen guten Start hingelegt.

Nach zwei Aufstiegen in Folge spielen die American Footballer der Düsseldorf Bulldozer in der Saison 2019 wieder in der Oberliga, der vierthöchsten Spielklasse. Die Bulldozer aus Eller wurden 1979 gegründet und zählen damit zu den ältesten Football-Klubs in Europa, die noch am Spielbetrieb teilnehmen. Zwischen 1984 bis 1990 spielten die Bulldozer in der 1. Bundesliga und erreichten dort in der Deutschen Meisterschaft das Achtelfinale und auch mal das Viertelfinale.