Ausfahrt des Ruderclus Germania aus Düsseldorf : Auf Ruderwanderfahrt in Afrika

Düsseldorf Mitglieder des RC Germania waren 14 Tage lang auf dem Gambia unterwegs. Die Reise hat sie sehr beeindruckt.

Bei ihrer ersten Ruder-Wanderfahrt in Afrika ging es den beiden Germanen nicht um ruderische Rekorde oder Perfektion, es ging ums erleben, darum, Land und Leute kennenzulernen. „Gambia ist ein völlig unkompliziertes Land. Die Menschen dort waren immer freundlich und hilfsbereit, die Häuser waren nicht gesichert, man konnte sich Tag und Nacht ohne Angst um das eigene Portemonnaie zu haben, bewegen“, so Kroneberg. „Egal wo wir hinkamen, wir haben uns wohlgefühlt. Wir haben auch zweimal im Busch übernachtet, toll.“ Damit sich keine wilden Tiere in den Booten einnisteten haben der Bürgermeister und der Polizist des nahegelegenen Ortes ohne Aufforderung die ganze Nacht Wache geschoben.

„Nur Affen, unzählige Vogelarten und einige wenige Touristen im Kanu haben das Revier bislang entdeckt“, so Reiseorganisatorin Karin Bößenrath. „Die Ufer sind gesäumt mit Palmen, Buschwerk und Mangroven, die wegen der Tidenauswirkung abwechslungsreiche Anblicke bieten.“ Alles war vorbereitet und abwechslungsreich. So vergnügten sich die Germanen mit gemütlichen Strandabenden, afrikanischer Musik, idyllischem Flair, tollen Ausflügen u.a.in einen Affenzoo, in Museen, auf einen Spaziergang mit einem Vogelkundler und auf dem Fischmarkt in Banjul, der Hauptstadt Gambias. Im Boot ging es vorbei an Mangroven rechts und links, vielen Wasser- und Raubvögeln, darunter majestätische Adler, flinke Bussarde, Kraniche u.v.m. Doch besonders die gegenseitige Menschlichkeit und die Zufriedenheit trotz Armut werden Heyse und Kroneberg nicht vergessen. „Ein besonderes Erlebnis war die Einladung unseres Fahrers Modou zur Taufe des Sohnes seiner Schwester. Wir fuhren alle zum Haus der Familie. Wir wurden mit einheimischen Getränken vom Baobab-Baum und einem rotem Saft aus getrockneten Blättern begrüßt. Ein gemeinsames Essen auf einer großen Schale wurde uns gereicht. In Vorfreude auf mein zweites Enkelkind, das bald auf die Welt kommt, habe ich das Baby natürlich auch gerne in meinen Armen gehalten“, so Kroneberg. „Wir konnten die Sitten der Gambier ungefiltert erleben. Das war etwas Besonders. Wir haben uns gefühlt wie Familienmitglieder.“