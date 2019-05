Billard : BC Colours hat die Meisterschaft in eigener Hand

Düsseldorf Es geht in die heiße Phase in der Billard-Oberliga. Noch zwei Spiele stehen an und der Kampf um die Meisterschaft spitzt sich zu. Mit nur einem Punkt Vorsprung geht der BC Colours in das letzte Wochenende der Saison.

Bevor es zum großen Spiel zwischen dem BC und der Zweitvertretung PBC Phönix Düren, dem großen Konkurrenten und Tabellenzweiten in der Oberliga, am Sonntag kommt, müssen beide Teams erst einmal einen Tag zuvor eine Pflichtaufgabe lösen.

Für die Düsseldorfer geht es am Samstag um 14 Uhr daheim gegen die Drittvertretung von Schwarz-Weiß Kohlscheid. Der Gegner der Colours am 17. Spieltag steht auf dem drittletzten Platz, da ist die Favoritenrolle also klar verteilt.

Zeitgleich muss Düren in Erkelenz antreten, der BC Mantinell ist aktuell Tabellenfünfter. Damit hat der Verfolger der Düsseldorfer die weitaus kompliziertere Aufgabe vor sich. Am Sonntag um 12 Uhr kommt es dann wahrscheinlich zur Entscheidung um die Meisterschaft in der Oberliga.

Sollte keiner der Meisterschaftskandidaten zuvor patzen, geht Düren mit einem Punkt Rückstand – dafür aber dem Heimvorteil – ins direkte Duell mit dem BC Colours. Der Tabellenzweite bräuchte zu Hause einen Sieg, um die Düsseldorfer doch noch einmal abzufangen. Der Tabellendritte Kohlscheid II hat keine Chancen mehr.

(dth)