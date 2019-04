Billard : BC Colours behauptet Tabellenführung

(RP) Die Billardspieler des BC Colours Düsseldorf bleiben das Maß aller Dinge in der Oberliga Mittlerer Rheinland des Billard-Verbandes. Die Landeshauptstädter feierten zwei Erfolge. Damit halten sie weiterhin alle Trümpfe selbst in der Hand und stehen weiterhin mit einem Punkt vor dem PBC Düren II an der Spitze.

Bei zwei noch ausstehenden Spieltagen deutet also alles auf ein Endspiel um die Meisterschaft am letzten Spieltag in Düren hin. Am vorletzten Spieltag muss Düren in Erkelenz antreten und der BCD daheim gegen den PBC Kohlscheid III.

Schwer taten sich die Düsseldorfer am Samstag beim PBC Phönix Düren. Nach einer 3:1-Pausenführung gelang ihnen die Entscheidung erst im letzten Spiel. Einen Tag später feierte der BCD bei der PSG Köln allerdings einen klaren und ungefährdeten 7:1-Sieg.