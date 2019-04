Feldhockey : Sieg und Remis für DHC-Damen

Elisa Gräve erzielte für den Düsseldorfer HC den Treffer zum 1:1-Endstand beim Spitzenreiter Mannheim. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Die Hockey-Damen des Düsseldorfer HC zeigten sich am Wochenende stark verbessert.

Es geht wieder aufwärts bei den Hockeydamen des Düsseldorfer HC in der 1. Bundesliga. Der Rückrundenstart mit einem Sieg und zwei Niederlagen entsprach nicht dem Anspruch der Trainer Nicolai Sussenburger und Mark Spieker. Am Wochenende zeigten die Oberkasselerinnen, dass sie es besser können, denn am Samstag fertigten sie am Seestern den Münchner SC mit 7:1 (4:0) ab. Am Sonntag beim Tabellenzweiten Mannheimer HC kamen die DHC-Damen zu einem gefühlten Sieg beim hart erkämpften 1:1 (0:1). Damit liegen die Linksrheinischen weiter auf dem dritten Tabellenplatz hinter Mannheim.

Die sieben Tore gegen München teilten sich Greta Gerke und Lisa Nolte (je zwei) sowie Deirde Duke, Elisa Gräve und Luisa Steindor. Mit zwei guten Kontern zum 2:0 (3., 7.) zeigte der DHC früh, dass er als Sieger vom Platz gehen wollte. Nach den ersten 30 Minuten war das Spiel gelaufen und es ging weiter vor allem in Richtung Tor des MSC. Erst beim 6:0 schlief die Abwehr des DHC und die frühere Düsseldorferin Charlotte Veitner gelang der Ehrentreffer zum 1:6 (53.). „Für uns war das ein relativ entspannter Sieg. Wir waren früh in Führung und nehmen den Sieg gerne so mit“, sagte Sussenburger. Gästetrainer Schriever war dagegen weniger zufrieden mit dem Spiel seines Teams: „Wir waren viel zu weit weg vom Gegner und nicht aggressiv. Deswegen ist der Düsseldorfer Sieg auch in der Höhe verdient. Wir müssen uns bei unserer Torhüterin bedanken, dass das nicht noch höher ausging.“