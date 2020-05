Henkel-Stutenpreis : Flamingo Girl gewinnt Geister-Galopprennen in Grafenberg

Düsseldorf Wegen der Corona-Krise muss auch der Henkel-Stutenpreis erstmals in seiner langen Geschichte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Es gibt einen Favoritensieg – und zu den nächsten Renntagen sollen die Pferdebesitzer wieder kommen dürfen.

Terminkollisionen mit der Fußball-Bundesliga sind für den Düsseldorfer Reiter- und Rennverein in der Regel wenig erfreulich. Wenn die Fortuna ein Heimspiel hat und gleichzeitig in Grafenberg galoppiert wird, dann nimmt auch so mancher Pferdefreund lieber den Weg zur Arena. Am Samstag aber hatten beide Sparten dieselbe Vorgabe: Niemand durfte rein, der nicht aktiv an der Sache beteiligt war.

In seinem neuen Job als erster Mann am Stall von Henk Grewe gewann er fast jedes wichtige Rennen, auch am Samstag. Im Henkel-Stutenpreis rollte er auf der Favoritin Flamingo Girl die Konkurrenz von hinten auf, verwies die Konkurrenz mit der aus Berlin angereisten Paloma Ohe an der Spitze problemlos auf die Plätze. „Ein Pferd für den Preis der Diana“, meinte Grewe, „das ist das große Ziel in diesem Jahr.“ Und seit langem das größte Rennen der Saison in Grafenberg, ausgetragen am 2. August. In diesem Jahr mit ziemlicher Sicherheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit.