Fußball : DSC 99 meldet drei Zugänge

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen bereits beim Fuball-Bezirksligisten DSC 99 drei externe Zugänge fest. Neben Mittelfeldspieler Fred Adomako sind das Torwart Yannick Ruhs aus der Niederrheinliga-A-Jugend des SC Velbert und Jean-Claude Nanevie aus der Kreisliga-Mannschaft von Turu 80. Die hatte der 28-Jährige vor vier Jahren verlassen. Seitdem trug er nicht nur das Turu-Trikot, sondern zwischenzeitlich auch den Dress der SG Köln-Worringen und der SG Unterrath.

Routinier Fred Adomako vom Ligakonkurrenten SV Wersten verstärkt den Fußball-Bezirksligisten DSC 99 ab der neuen Saison. Zwei weitere externe Neuverpflichtungen stehen ebenso fest. Acht Akteure aus dem aktuellen Kader haben ihr Bleiben schon zugesagt. Untätigkeit müssen sich die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten DSC 99 mit dem Blick auf die vergangenen Wochen also nicht vorwerfen lassen. Trotz der Ungewissheit, ob die laufende Saison – wenngleich einiges darauf hindeutet – tatsächlich abgebrochen wird, und trotz der offenen Frage, wann und in welcher Form die neue Spielzeit beginnt, haben die Düsseltaler ihre Kaderplanung eifrig vorangetrieben.

Außerdem rückt Maximilian Niggemeier aus dem eigenen Nachwuchs in die Bezirksliga-Mannschaft auf.

Eine Partie hat Niggemeier vor der Corona-Pause schon für das Team von Trainer Michael Kezmann absolviert: Beim 0:7 gegen Tabellenführer Unterrath stand der Jungspund über die gesamte Dauer des Spiels auf dem Rasen. „Trotz der hohen Niederlage hat Max seine Sache da ordentlich gelöst“, lobt Assistenzcoach Christian Scholz. „Er wohnt direkt am Platz und hat eine gute Saison in der U19 gespielt. Daher wollen wir ihm die Möglichkeit geben, den Sprung in den Seniorenbereich beim DSC zu schaffen.“