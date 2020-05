Volleyball : Zeitenwende bei den Damen des DSC 99

Trainer Pascall Reiß hat die Volleyballerinnen des DSC 99 fünf Jahre lang trainiert und während dieser Zeit von der Verbandsliga zwei Klassen höher in die Regionalliga geführt. Nun gibt er die Mannschaft ab. Neuer Coach wird der bisherige Co-Trainer Tim Heinrich.

Vor einem erneuten Umbruch stehen die Volleyballerinnen des DSC 99. Pascall Reiß gibt sein Amt nach fünf Jahren an Tim Heinrich ab, der unter Reiß zwei Jahre als Co-Trainer tätig war. Für den scheidenden Coach ist wichtig, mit Heinrich einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben. „Die Mannschaft war fünf Jahre lang mein Baby, sie ist mir sehr ans Herz gewachsen“, sagt Reiß. „Bei Tim ist sie nun in verantwortungsvollen Händen. Wenn einer in der Lage ist, die Mannschaft auch im nächsten Jahr zum Klassenerhalt zu führen, dann er.“

Unter Reiß waren dem Regionalligisten seit 2015 zwei Aufstiege gelungen. Im ersten Jahr unter seiner Regie war die Mannschaft als Verbandsliga-Meister in die Oberliga aufgestiegen, in der folgenden Spielzeit als Vizemeister dann knapp am direkten Durchmarsch gescheitert. Den Einzug in die Regionalliga schaffte sie dann aber in der folgenden Saison als Oberligameister souverän. In den vergangenen beiden Spielzeiten galt die Konzentration ganz dem Klassenerhalt. Im vergangenen Jahr gelang dem DSC 99 das auf sportlichem Weg.